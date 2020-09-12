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Барселона не стала забирать капитанскую повязку у Месси

Барселона не стала забирать капитанскую повязку у Месси
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Форвард Барселоны Лионель Месси останется капитаном команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что у Лионеля на этой должности будут три сменщика - полузащитник Серхио Бускетс, а также защитники Жерар Пике и Серхи Роберто, которые являются вице-капитанами Блаугранас уже на протяжении трех лет подряд.

Напомним, в середине августа Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хотел покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывало получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и теперь рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года, а клаусула составляет €700 млн. В начале сентября Месси официально заявил, что выполнит контракт с клубом, однако при этом он обвинил Жозепа Бартомеу во лжи.

Ранее Аргентина оспорила дисквалификацию Месси на международном уровне.

 
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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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