Клуб Чемпионшипа отказал Барселоне в трансфере игрока

Барселона активно вела английского правого защитника Норвича Макса Ааронса и даже провела с игроком предварительные переговоры. Однако, несмотря на согласие самого футболиста, Канарейки отказались отдавать фулбека в аренду.
Как сообщает источник, каталонский суперклуб хотел арендовать футболиста до конца сезона, а английский клуб рассчитывал продать игрока либо сразу, либо после аренды. Это и стало камнем преткновения в переговорах между клубами.
Теперь Блаугранас сосредоточатся на приобретении Сержиньо Деста из Аякса.
Ранее сообщалось, что воспитанник Барселоны перешел в Ливерпуль.