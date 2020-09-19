Клуб Чемпионшипа отказал Барселоне в трансфере игрока

Макс Ааронс не перейдет в это межсезонье в Барселону. Об этом сообщает Sky Sports.

Барселона активно вела английского правого защитника Норвича Макса Ааронса и даже провела с игроком предварительные переговоры. Однако, несмотря на согласие самого футболиста, Канарейки отказались отдавать фулбека в аренду.

Как сообщает источник, каталонский суперклуб хотел арендовать футболиста до конца сезона, а английский клуб рассчитывал продать игрока либо сразу, либо после аренды. Это и стало камнем преткновения в переговорах между клубами.

Теперь Блаугранас сосредоточатся на приобретении Сержиньо Деста из Аякса.

Ранее сообщалось, что воспитанник Барселоны перешел в Ливерпуль.