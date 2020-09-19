Ворскла единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ (Видео)

Сегодня, 19 сентября, матчем Александрия - Ворскла начался второй игровой день третьего тура УПЛ 2020/21.

Встреча, проходившая на стадионе "Ника", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Полтавчане забили по голу в обоих таймах и уверенно добыли уже третью победу кряду в текущем розыгрыше чемпионата Украины. Сначала на 24-й минуте после неудачно выноса мяча защитником хозяев Руслан Степанюк открыл счет в игре, расстреляв ворота. Во втором тайме Ворскле удалась идеальная контр-атака, наконечником которой выступил Давид Пуцлин, отметившийся на 52-й минуте.

Видеообзор матча Александрия - Ворскла (0:2)

Таким образом, Ворскла с 9 баллами в активе единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ, Александрия с тремя очками - пока восьмая.

В следующем туре Ворскла примет Мариуполь, а Александрия сыграет дома с Днепром-1.

Ранее Телеграф сообщал, что третий тур УПЛ начался матчем Днепр-1 - Мариуполь. После этой игры состоялась первая отставка тренера в чемпионате Украины 2020/21.