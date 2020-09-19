Украинский полузащитник Шахов нашел себе новый клуб в Греции

Соглашение игрока с новым клубом рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды. Кроме того, в контракте Шахова есть опция о продлении соглашения еще на год.
Welcome Yevgen Shakhov! #aekfc #summertransfer #aekfcseason2020_21 #Shakhov_28 pic.twitter.com/FD3ooGld8D
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 19, 2020
Στιγμές από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γεβχέν Σάκχοφ#aekfc #summertransfer #aekfcseason2020_21 #aekfamily #Shakhov_28 pic.twitter.com/NgweEgf6Dj
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 19, 2020
Весь прошлый сезон Евгений провел в Серии А, выступая за Лечче, которое по итогам сезона не сумело сохранить прописку в высшем футбольном дивизионе Италии. После вылета из элиты Лечче и Шахов договорились о расторжении контракта. В сезоне 2019/20 центральный полузащитник 24 раза выходил на поле, забив 1 гол и отдав три голевые передачи.
Также за эту греческую команду выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, который недавно продлил соглашение с клубом.
Отметим, чемпионат Греции уже стартовал, однако АЕК еще не успел сыграть ни единого матча.
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