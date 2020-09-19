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Украинский полузащитник Шахов нашел себе новый клуб в Греции

Украинский полузащитник Шахов нашел себе новый клуб в Греции
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Евгений Шахов подписал контракт с греческим АЕКом.

Соглашение игрока с новым клубом рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды. Кроме того, в контракте Шахова есть опция о продлении соглашения еще на год.

Весь прошлый сезон Евгений провел в Серии А, выступая за Лечче, которое по итогам сезона не сумело сохранить прописку в высшем футбольном дивизионе Италии. После вылета из элиты Лечче и Шахов договорились о расторжении контракта. В сезоне 2019/20 центральный полузащитник 24 раза выходил на поле, забив 1 гол и отдав три голевые передачи.

Также за эту греческую команду выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, который недавно продлил соглашение с клубом.

Отметим, чемпионат Греции уже стартовал, однако АЕК еще не успел сыграть ни единого матча. 

Ранее Телеграф сообщал, что в чемпионате Украины появился единоличный лидер.

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Все по теме:

Футбол, Евгений Шахов, ФК Лечче, ФК АЕК.

Автор:

Телеграф
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