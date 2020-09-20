Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)

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Обновлено 20:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Полузащитник Брайтона Ив Биссума может попробовать себя в восточных единоборствах.

Сегодня, 20 сентября, состоялось несколько матчей второго тура чемпионата Англии по футболу 2020/21, в частности Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк принимал Брайтон. Итогом поединка стала разгромная победа гостей со счетом 0:3.

При счете 0:3 в концовке матча на поле случился небольшой инцидент. Малийский хавбек Брайтона Ив Биссума в борьбе с североирландским фулбеком Сорок Джамалом Льюисом, пытаясь не глядя сыграть в мяч, врезал тому пяткой в лицо. В итоге рефери удалил "каратиста". К счастью для Биссума, у соперников попросту не хватало времени реализовать большинство. Примечательно, что арбитр принял такое решение только после просмотра VAR.

Видео инцидента доступно в twitter:

Отметим, Брайтон и Ньюкасл после двух сыгранных матчей в АПЛ имеют по три очка. В следующем туре Чайки примут Манчестер Юнайтед (26 сентября), а Сороки сыграют с Тоттенхэмом в гостях (27 сентября).

Ранее Телеграф сообщал, о супердостижении бомбардирского дуэта Шпор в игре с Саутгемптоном.

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Все по теме:

ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, ФК Брайтон, Ив Биссума.

Автор:

Телеграф
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