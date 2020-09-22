Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Уже завтра киевляне проведут важнейший матч отбора Лиги чемпионов против бельгийского Гента.

В среду, 23 сентября, в Генте на одноименной арене состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 Гент - Динамо. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В Украине поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:55. Кроме того, игру в Сети можно будет посмотреть на стриминговом сервисе oll.tv. Также медиа группа "Украина" покажет и остальные поединки раунда плей-офф ЛЧ, с расписанием трансляций которых можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, через неделю, 29 сентября, Динамо и Гент ожидает ответная игра в Киеве. Какой канал покажет решающий матч квалификации станет известно позднее.

Телеграф напоминает, что Динамо, несмотря на неутешительные прогнозы, в предыдущем раунде разобралось с нидерландским АЗ, а Гент, в свою очередь, дома переиграл Рапид благодаря голу Романа Яремчука.