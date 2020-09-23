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Бавария - Севилья: букмекеры дали неутешительный прогноз для испанцев в матче за Суперкубок УЕФА

Бавария - Севилья: букмекеры дали неутешительный прогноз для испанцев в матче за Суперкубок УЕФА
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УЕФА
В четверг, 24 сентября, на "Пушкаш Аренt" в Будапеште (Венгрия) состоится матч за Суперкубок УЕФА-2020 Бавария - Севилья.

Победитель прошлого сезона Лиги чемпионов мюнхенская Бавария сразится с триумфатором Лиги Европы 2019/20 Севильей.

Специалисты практически не дают шансов на победу андалусийцам. Букмекерская контора Фаворит предлагает сделать ставку на победу Баварии в основное время с коэффициентом 1,34, успех испанцев оценивается в 7,9. Пари-Матч также уверен в победе немцев: 1,35 против 8. Специалисты William Hill отдают предпочтение победителю ЛЧ: 1,3 против 8. Ничейный исход в основное время конторы оценивают коэффициентом 6-6,3.

Отметим, Бавария уже стартовала в чемпионате Германии 2020/21, сокрушительно обыграв Шальке, а вот Севилья пока только готовится к старту нового сезона в Примере и матч за Суперкубок УЕФА станет для испанской команды первым в сезоне. Игра в Будапеште пройдет со зрителями при частично заполненных трибунах (до 30%). В случае успеха данного мероприятия, УЕФА в дальнейшем разрешит присутствие зрителей на еврокубках.

Телеграф напоминает, что сегодня киевское Динамо играет важнейший матч отбора против бельгийского Гента. Букмекеры, как и в случае с АЗ ранее, не верят в победу подопечных Мирчи Луческу

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ФК Бавария, Футбол, ФК Севилья, Суперкубок УЕФА.

Автор:

Телеграф
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