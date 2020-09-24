Каштру взял на себя всю ответственность за матч с Рухом

Португалец Луиш Каштру прокомментировал ничью против Руха.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал свою оценку поединку УПЛ, в котором его команды сыграла вничью с Рухом.

"Были два совершенно разных тайма. В первом у нас были некоторые сомнения по поводу игры – ее не хватало справа, слева и по центру. Позволили провести Руху несколько опасных атак. Ставили под угрозу нашу линию обороны. Было недостаточно игры между линиями соперника. Старались проводить атаки через фланги, играть через ширину. Очень редко использовали короткий пас и обеспечивали мало линий передач между линий соперника. И также у нас не было таких моментов, как после перерыва".

"Во втором тайме мы создали огромное количество моментов – к сожалению, не хватило реализации. Не хватало передач между линиями соперника. Два полузащитника были глубоко, близко к нашей линии обороны, вингеры – чересчур открыты, слишком широко. Наши крайние защитники выдвигались. Между линиями соперника у нас фактически был один только Мораес. А линия передачи – недостаточно явной, мяч до него часто не доходил. Было очень сложно связывать игру таким образом. Во втором тайме мы очень много поработали".

"Играли вдесятером. Пришлось перейти к другой тактической схеме. Начало чемпионата дается очень сложно. В принципе, мы этого ожидали. В футболе, как в жизни, иногда все происходит не так, как мы того хотим, и нам нужно правильно среагировать на то, что происходит. Не следует искать какие-то отговорки или быть жертвами. Необходимо среагировать, смотреть вперед и подойти к следующему матчу как еще к одной возможности победить. И идти по нашему пути, который мы начертили перед собой еще перед началом чемпионата".

О потере очков во втором матче кряду:

"Я, как тренер, беру на себя полностью всю ответственность за потерю очков. Жизнь тренера, наша работа – в том, чтобы брать на себя слабости своей команды. Потеря этих четырех очков полностью на мне. Конечно, мы не привыкли к такому. В двух турах потерять четыре очка – для нас это ужасно. Мы всегда боремся за титул. Но единственное, чего мы сейчас хотим, – продолжать верить в работу, которую проводим ежедневно".

"Качества не теряются с одного дня на другой. У нас очень квалифицированная команда. И если был предыдущий успешный сезон, игроки те же, тренер тот же, сейчас снова нужно стать на нужный путь. Да, сейчас переживаем нестабильный момент. Но мы среагируем, вне всяких сомнений, потому что у нас достаточно качеств, чтобы это сделать. И доказательство тому – второй тайм сегодняшнего матча".

"Команда показала, что борется до последней секунды за титул и за победы, которые будут вести нас к нему. Что касается результата, мы не привыкли к нему и ни в коем случае не хотим привыкать. Я очень хочу, чтобы такие ничьи создали определенный дискомфорт в нашей команде, потому что нужно среагировать", — цитирует Каштру официальный сайт дончан.