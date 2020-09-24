Кардаш обвинил динамовцев в давлении на судью

Василий Кардаш дал оценку удалению Романа Безуса в матче против Динамо.

Экс-игрок Динамо Василий Кардаш прокомментировал в интервью Команде 1 итоги первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент - Динамо, в частности футбольный эксперт оценил удаление Романа Безуса в начале второго тайма.

По мнению специалиста, уверенность в силах в этом противостоянии динамовцам предал быстрый мяч Супряги, однако под конец тайма киевляне подустали и "сели в глубокую оборону", что привело к пропущенному мячу.

Фактором успеха Динамо в этой игре Василий назвал удаление Безуса. По мнению Кардаша, румынский рефери Овидиу Хацеган показал красную карточку украинцу Гента лишь из-за давления на арбитра со стороны динамовцев.

"Мне показалось, что рефери дал Безусу вторую желтую карточку после давления игроков Динамо, но это часть футбола. А что касается нарушения правил, то в этом эпизоде все было на усмотрение судьи", - считает Кардаш.

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