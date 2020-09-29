Динамо готово отдать нападающего Соля в аренду, но с одним условием

Испанский форвард Динамо Фран Соль может вернуться на родину, однако не все так просто в его потенциальном трансфере.

Испанский клуб Тенерифе, выступающий в Сегунде (второй по силе футбольный дивизион в стране, прим. ред.) хочет подписать нападающего Динамо Франа Соля. Об этом информирует deporpress.

Сообщается, что испанский клуб хочет лишь арендовать игрока, а вот Динамо настаивает на аренде с последующим выкупом в €2 млн, в случае выхода Тенерифе в элиту испанского футбола.

В нынешнем сезоне Соль появлялся на поле в футболке Динамо лишь в двух матчах, выходя на замену. Игрок, хоть и забил гол Шахтеру в Суперкубке Украины-2020, явно не входит в планы наставника киевлян Мирчи Луческу. Контракт Франа с Динамо действует до 31 декабря 2023 года. В прошлом сезоне бомбардир сумел отличиться лишь раз за динамовцев в 16 играх. Кроме того, на его счету две голевые передачи.

Напомним, сегодня, 29 сентября, Динамо проведет решающий матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против Гента. "Телеграф" проведет трансляцию поединка.