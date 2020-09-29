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Динамо - Гент: онлайн-трансляция матча

Динамо - Гент: онлайн-трансляция матча
20:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Прямая текстовая трансляция второго матча раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо - Гент.

Динамо в Киеве на НСК "Олимпийский" принимает бельгийский Гент в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Стартовый свисток польского рефери Шимона Марчиняка, который будет выполнять роль главного арбитра встречи, прозвучит в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье оперативно будут добавляться видео лучших моментов игры.

Динамо -:- Гент

(первый матч 2:1)

Сегодня бывший нападающий Динамо, а ныне тренер сборной Украины празднует 44-летие. Киевляне явно постараются "поздравить" легендарного  футболиста.

Гости только-что прибыли на НСК "Олимпийский":

Гент сегодня сыграет в синем:

Обе команды как и прошлый раз сыграют в своих традиционных цветах:

Форма Динамо в игре с Гентом

Динамо подходит к ответной игре в отличном настроении. Накануне киевляне разобрались с Минаем в чемпионате Украины, а до того выиграли у Гента в гостях. А вот бельгийская команда на внутренней арене уступила Ауд-Хеверле со счетом 2:3. Череда проблем Буйволов началась еще в матче с киевлянами, когда в первом тайме травму получил форвард Гента Роман Яремчук, который, к слову, отсутствует в заявке на ответную игру. В любом случае киевлянам, несмотря на гостевую победу 2:1 и прогноз букмекеров, не стоит расслабляться и им необходимо выдать свой максимум, чтоб наконец-то пробиться в групповой этап Лиги чемпионов после многолетнего отсутствия в турнире.

Телеграф напоминает, что параллельно этой игре и завтра, 30 сентября, буду сыграны другие матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Расписание трансляций этих игр доступно у нас на сайте.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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