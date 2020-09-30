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Шикарный гол Вернера и решающий промах Маунта в серии пенальти - в обзоре матча Тоттенхэм - Челси (Видео)

Шикарный гол Вернера и решающий промах Маунта в серии пенальти - в обзоре матча Тоттенхэм - Челси (Видео)
Обновлено 00:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Тоттенхэм в серии пенальти выбил Челси из Кубка английской лиги.

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги Тоттенхэм - Челси. В основное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти более удачливыми были Шпоры (5:4). Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Уже в начале встречи Синие открыли счет. Тимо Вернер на 19-й минуте блестящим ударом с линии штрафной поразил угол ворот Льориса. На 83-й минуте Эрик Ламела после заброса партнера при попустительстве защиты принял мяч в чужой штрафной и без проблем переиграл нового вратаря Челси Менди. В итоге в серии пенальти игроки Тоттенхэма забили все 11-метровые, а вот у Челси Мейсон Маунт промахнулся по воротам.

Видеообзор матча Тоттенхэм - Челси

Ранее Телеграф рассказывал о нереальном камбэке Челси в матче АПЛ

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ФК Тоттенхэм, ФК Челси, Футбол, Кубок английской лиги.

Автор:

Телеграф
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