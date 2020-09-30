Олимпиакос пробился в групповой этап Лиги чемпионов (Видео)

Олимпиакос присоединился к счастливчикам, которые пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 Омония - Олимпиакос. Встреча, проходившая на стадионе "ГСП", окончилась со счетом 0:0. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Олимпиакос перед ответной игрой имел гандикап в два мяча (первая игра 2:0 в пользу греческого клуба, -прим. ред.). Несмотря на это, Красно-белые стремились забить и на выезде, однако в воротах надежно играл Фабиано. В итоге нули на табло вывели греческую команду в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет уже 1 октября.

Видеообзор матча Омония - Олимпиакос (0:0)

Ранее Телеграф сообщал, что 29 сентября были сыграны еще два ответных матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо - Гент и Ференцварош - Мольде.