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На войну в Карабахе призвали капитана сборной Армении

На войну в Карабахе призвали капитана сборной Армении
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
28-летний Вараздат Ароян призван защищать Армению на войне в Карабахе.

Сегодня Вараздат Ароян должен был стать новичком греческого футбольного клуба "Ларисса". Но в расположение команды футболист не прибыл. Все из-за войны в Нагорном Карабахе. Власти Армении призвали капитана своей сборной на фронт.

Напомним, недавно Ароян покинул российский Урал из-за нехватки игрового времени на поле. Футболист является воспитанником армянского Пюника, за который сыграл 146 матчей.

К сожалению, военный конфликт между Азербайджаном и Арменией затронул всех жителей обеих стран. Власти Армении мобилизировали мужское население до 40 лет.

Война продолжается: Армения и Азербайджан показали новые видео боев.

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Все по теме:

Карабах, Футбол, Сборная Армении, Вараздат Ароян.

Автор:

Телеграф
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