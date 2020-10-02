Барселона, играя вдесятером, разгромила Сельту (видео)

В четверг, 1 октября, "Сельта" принимала "Барселону" в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании 2020/21. Игра, проходившая на стадионе "Балаидос", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.
Каталонцы сумели открыть счет уже в дебюте первого тайма. На 11-й минуте забил Ансу Фати, который уже оформил свой третий гол в сезоне. Дело шло к перерыву, однако защитник Барсы Клеман Лангле решил усложнить задачу для Рональда Кумана и схлопотал удаление. Однако "Барселона" даже в меньшинстве соорудила необходимый второй гол. На 51-й минуте поединка защитник хозяев Лукас Оласа после прострела с правого фланга переправил мяч в собственные ворота. Заключительную точку в игре поставил Серджи Роберто, который на 5-й компенсированной минуте добил мяч в ворота "Сельты" после блестящего прохода и удара от Месси.
Видео гола Ансу Фати:
FATI OMG THIRD OF THE SEASON pic.twitter.com/VWSOPoi5Qu
— Wrsi (@MagicalFati) October 1, 2020
Видео автогола Оласа:
Own Goal Lucas Olaza, 0-2! #CeltaBarca #LaLiga pic.twitter.com/Txms0iRBjd
— The Football Structure (@TheFS_Live) October 1, 2020
Видео гола Серджи Роберто:
Gol del Barcelona, gol de Sergi Roberto
— OffsideData (@OffsideData) October 1, 2020
Эта победа стала второй подряд для "Барселоны" (5-е место, 6 очков и 2 игры в запасе, -прим. ред.) на внутренней арене. "Сельта", в свою очередь, набрала 5 очков в четырех матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре Сине-гранатовые примут "Севилью", а "Сельта" отправится в гости к "Осасуне". Оба матча пройдут 4-го октября.
В других поединках игрового тура Атлетик сенсационно проиграл Кадису, а Севилья минимально переиграла Леванте.
Видеообзор матча Атлетик - Кадис (0:1)
Видеообзор матча Севилья - Леванте (1:0)
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