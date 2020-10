Барселона, играя вдесятером, разгромила Сельту (видео)

В четверг, 1 октября, "Сельта" принимала "Барселону" в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании 2020/21. Игра, проходившая на стадионе "Балаидос", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Каталонцы сумели открыть счет уже в дебюте первого тайма. На 11-й минуте забил Ансу Фати, который уже оформил свой третий гол в сезоне. Дело шло к перерыву, однако защитник Барсы Клеман Лангле решил усложнить задачу для Рональда Кумана и схлопотал удаление. Однако "Барселона" даже в меньшинстве соорудила необходимый второй гол. На 51-й минуте поединка защитник хозяев Лукас Оласа после прострела с правого фланга переправил мяч в собственные ворота. Заключительную точку в игре поставил Серджи Роберто, который на 5-й компенсированной минуте добил мяч в ворота "Сельты" после блестящего прохода и удара от Месси.

Видео гола Ансу Фати:

FATI OMG THIRD OF THE SEASON pic.twitter.com/VWSOPoi5Qu

— Wrsi (@MagicalFati) October 1, 2020