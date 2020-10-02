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Барселона, играя вдесятером, разгромила Сельту (видео)

Барселона, играя вдесятером, разгромила Сельту (видео)
00:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Барселона проявила характер в игре с Сельтой, забив два гола в меньшинстве.

В четверг, 1 октября, "Сельта" принимала "Барселону" в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании 2020/21. Игра, проходившая на стадионе "Балаидос", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Каталонцы сумели открыть счет уже в дебюте первого тайма. На 11-й минуте забил Ансу Фати, который уже оформил свой третий гол в сезоне. Дело шло к перерыву, однако защитник Барсы Клеман Лангле решил усложнить задачу для Рональда Кумана и схлопотал удаление. Однако "Барселона" даже в меньшинстве соорудила необходимый второй гол. На 51-й минуте поединка защитник хозяев Лукас Оласа после прострела с правого фланга переправил мяч в собственные ворота. Заключительную точку в игре поставил Серджи Роберто, который на 5-й компенсированной минуте добил мяч в ворота "Сельты" после блестящего прохода и удара от Месси.

Видео гола Ансу Фати:

Видео автогола Оласа:

Видео гола Серджи Роберто:

Эта победа стала второй подряд для "Барселоны" (5-е место, 6 очков и 2 игры в запасе, -прим. ред.) на внутренней арене. "Сельта", в свою очередь, набрала 5 очков в четырех матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре Сине-гранатовые примут "Севилью", а "Сельта" отправится в гости к "Осасуне". Оба матча пройдут 4-го октября.

В других поединках игрового тура Атлетик сенсационно проиграл Кадису, а Севилья минимально переиграла Леванте.

Видеообзор матча Атлетик - Кадис (0:1)

Видеообзор матча Севилья - Леванте (1:0)

Ранее Телеграф сообщал, как сыграл Реал в 4-м туре чемпионата Испании.

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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Сельта.

Автор:

Телеграф
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