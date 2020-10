Гол-сказка Флоренци и сольный проход Мбаппе помогли ПСЖ разгромить Анже (видео)

В пятницу, 2 октября, ПСЖ и Анже провели матч 6-го тура Лиги 1 сезона 2020/21. Встреча, проходившая на Парк де Пренс, завершилась со счетом 6:1.

Похоже, парижане набрали свой чемпионский ход после невнятного начала. В домашней игре против Анже убойное нападение хозяев организовало два блестящих гола. Уже на 7-й минуте поединка Алессандро Флоренци совершил небольшое футбольное чудо, забив ударом с лету из пределов штрафной в дальнюю "девятку" ворот Бернардони - кипер лишь провожал мяч взглядом.

What a goal by Florenzi! So happy for him. pic.twitter.com/REyZOVE60H

— DeRossi’s Tattoo (@RomaThings) October 2, 2020