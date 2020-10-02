Гол-сказка Флоренци и сольный проход Мбаппе помогли ПСЖ разгромить Анже (видео)

ПСЖ камня на камне не оставил от Анже в матче чемпионата Франции.

В пятницу, 2 октября, ПСЖ и Анже провели матч 6-го тура Лиги 1 сезона 2020/21. Встреча, проходившая на Парк де Пренс, завершилась со счетом 6:1.

Похоже, парижане набрали свой чемпионский ход после невнятного начала. В домашней игре против Анже убойное нападение хозяев организовало два блестящих гола. Уже на 7-й минуте поединка Алессандро Флоренци совершил небольшое футбольное чудо, забив ударом с лету из пределов штрафной в дальнюю "девятку" ворот Бернардони - кипер лишь провожал мяч взглядом.

What a goal by Florenzi! So happy for him. pic.twitter.com/REyZOVE60H — DeRossi’s Tattoo (@RomaThings) October 2, 2020

На 36-й минуте отличился бразилец Неймар, который замкнул передачу Килиана Мбаппе. Француз перед ассистом совершил шикарный сольный проход, который точно войдет во все подборки лучших моментом чемпионата Франции.

É GOL DO NEYMAR! Jogadaça do Mbappé e Neymar marca o 1 gol na temporada: PSG 2x0 Angers pic.twitter.com/733dkK0PSg — Sala12 (@OficialSala12) October 2, 2020

В начале второго тайма команды обменялись голами. Неймар на 47-й минуте забил гол, оказавшись первым на добивании.

Neymar The match is live on https://t.co/48snrIL4WE Kindly retweet

pic.twitter.com/K8rE3xdFux — SnapGoal (@SnapGoal) October 2, 2020

Ивуарийский защитник Исмаэль Траоре через 5 минут после дубля Неймара головой замкнул навес со стандарта.

На 57-й минуте счет вновь стал разгромным. Немецкий полузащитник хозяев Юлиан Дракслер ударом в касание удачно замкнул прострел с левого фланга.

На 71-й минуте сенегальский хавбек ПСЖ Идрисса Гейе после затяжной атаки хозяев решился на дальний удар - мяч по замысловатой траектории, зацепив защитника, залетел в угол ворот, а вратарь гостей Бернадони оказался в дураках, ведь думал, что круглый летит мимо ворот.

Под занавес поединка на 84-й минуте забил и Килиан Мбаппе. Француз по сути повторил гол Дракслера - прострел слева и уверенный финиш в касание.

#Ligue1UberEats | #PSGSCO But de Kyllian Mbappe ! Le tricolore inscrit le 7 éme buts de la soirée PSG 6-1 Angers pic.twitter.com/vq0PKmRSRv — Score Foot (@ScoreFoot2) October 2, 2020

Таким образом, ПСЖ выиграл свой 4-й поединок подряд. Парижане (12 очков) переместились на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Анже с 9 баллами в активе занимает восьмое место. В следующем туре чемпионы Франции отправятся в гости к Ниму (17.10.20), а Анже примет Мец (17.10.20).

Ранее Телеграф сообщал, что ПСЖ узнал соперников по группе Лиги чемпионов.