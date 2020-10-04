Соперник Динамо в Лиге чемпионов ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Туринский Ювентус ушел на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в клубе.

Сегодняшний матч тура в Серии А Ювентус - Наполи оказался под угрозой срыва. Дело в том, что у двоих сотрудников Ювентуса оказались положительные результаты тестов на коронавирус. Команда ушла на самоизоляцию (с людьми вне клуба им запрещено общаться).

До этого, у двоих игроков Наполи (Петр Зелиньски и Элиф Элмас) диагностировали коронавирус. Неаполитанцы еще не вылетели в Турин на игру, причина - запрет городских властей покидать Неаполь из-за вспышки коронавируса.

Ювентус и руководство Серии А ждут подтверждения такого запрета и готовы провести сегодня этот матч. Иначе Наполи грозит техническое поражение.

К слову, матча Ювентус - Наполи начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция - на канале Футбол 2.

Напомним, киевский клуб попал в квартет G, где ему будут противостоять Ювентус, Барселона и Ференцварош, который возглавляет экс-игрок/тренер Динамо Сергей Ребров. Вице-чемпионы Украины начнут свою еврокубковую кампанию домашним матчем с Ювентусом (20 октября), а завершат 8 декабря домашней игрой с Ференцварошем.