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Соперник Динамо в Лиге чемпионов ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Соперник Динамо в Лиге чемпионов ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Туринский Ювентус ушел на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в клубе.

Сегодняшний матч тура в Серии А Ювентус - Наполи оказался под угрозой срыва. Дело в том, что у двоих сотрудников Ювентуса оказались положительные результаты тестов на коронавирус. Команда ушла на самоизоляцию (с людьми вне клуба им запрещено общаться).

До этого, у двоих игроков Наполи (Петр Зелиньски и Элиф Элмас) диагностировали коронавирус. Неаполитанцы еще не вылетели в Турин на игру, причина - запрет городских властей покидать Неаполь из-за вспышки коронавируса.

Ювентус и руководство Серии А ждут подтверждения такого запрета и готовы провести сегодня этот матч. Иначе Наполи грозит техническое поражение.

К слову, матча Ювентус - Наполи начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция - на канале Футбол 2.

Напомним, киевский клуб попал в квартет G, где ему будут противостоять Ювентус, Барселона и Ференцварош, который возглавляет экс-игрок/тренер Динамо Сергей Ребров. Вице-чемпионы Украины начнут свою еврокубковую кампанию домашним матчем с Ювентусом (20 октября), а завершат 8 декабря домашней игрой с Ференцварошем.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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