Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера

Сегодня состоится четыре матча в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги. Начнут игровой день Олимпик и Александрия (14:00).
В 17:00 состоится два интересных противостояния Динамо - Заря и Десна - Шахтер. Напомним, эти команды в прошлом сезоне разыгрывали призовые места в чемпионате.
Закончат игровой день Колос и Мариуполь.
Расписание матчей 4 октября (воскресенье)
Чемпионат Украины Премьер-лига 5-й тур
14:00 Олимпик Д - Александрия Футбол 1
17:00 Динамо Киев - Заря 2+2
17:00 Десна - Шахтер Донецк Футбол 1
19:30 Колос К - Мариуполь Футбол 1
Напомним, Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: календарь и расписание матчей.