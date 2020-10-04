Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера

В воскресенье, 4 октября, в чемпионате Украины состоится много принципиальных противостояний.

Сегодня состоится четыре матча в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги. Начнут игровой день Олимпик и Александрия (14:00).

В 17:00 состоится два интересных противостояния Динамо - Заря и Десна - Шахтер. Напомним, эти команды в прошлом сезоне разыгрывали призовые места в чемпионате.

Закончат игровой день Колос и Мариуполь.

Расписание матчей 4 октября (воскресенье)

Чемпионат Украины Премьер-лига 5-й тур

14:00 Олимпик Д - Александрия Футбол 1

17:00 Динамо Киев - Заря 2+2

17:00 Десна - Шахтер Донецк Футбол 1

19:30 Колос К - Мариуполь Футбол 1

Напомним, Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: календарь и расписание матчей.