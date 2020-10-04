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Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера

Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В воскресенье, 4 октября, в чемпионате Украины состоится много принципиальных противостояний.

Сегодня состоится четыре матча в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги. Начнут игровой день Олимпик и Александрия (14:00).

В 17:00 состоится два интересных противостояния Динамо - Заря и Десна - Шахтер. Напомним, эти команды в прошлом сезоне разыгрывали призовые места в чемпионате.

Закончат игровой день Колос и Мариуполь.

Расписание матчей 4 октября (воскресенье)

Чемпионат Украины Премьер-лига 5-й тур

14:00 Олимпик Д - Александрия Футбол 1

17:00 Динамо Киев - Заря 2+2

17:00 Десна - Шахтер Донецк Футбол 1

19:30 Колос К - Мариуполь Футбол 1

Напомним, Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: календарь и расписание матчей.

Результаты
04 октября, Вс
 
Чемпионат Украины Премьер-лига 5-й тур
 
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
14:00
Олимпик Д
? : ?
Александрия
Футбол 1
17:00
Динамо Киев
? : ?
Заря
2+2
17:00
Десна
? : ?
Шахтер Донецк
Футбол 1
19:30
Колос К
? : ?
Мариуполь
Футбол 1
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол.

Автор:

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