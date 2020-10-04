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Соперник Шахтера по группе Лиги чемпионов оступился в чемпионате Италии (Видео)
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лацио в рамках 3-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Интер.

Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Риме, завершилась со счетом 1:1.

По ходу матча команды обменялись голами, а также удалениями. Открыли счет гости на 30-й минуте усилиями аргентинского форварда Нерадзурри Лаутаро Мартинеса, который в окружении защитников сумел прошить вратаря ударом из пределов штрафной площади.

Орлы сумели отыграться лишь на 55-й минуте встречи. За Лацио отличился Сергей Милинкович-Савич, переправивший мяч в сетку ударом головой после подачи слева.

Коллективы доигрывали игру не в полных составах из-за удалений. Лацио потерял Чиро Иммобиле на 69-й минуте, а Интер подвел Стефано Сенси на 86-й минуте.

Этот результат позволил Интеру (7 очков) временно подняться на третью позицию чемпионата Италии. Лацио с четырьмя очками в активе - лишь девятый в турнирной таблице итальянского первенства. Клубный футбол идет на паузу: свой следующий матч Интер проведет против Милана (17.10.2020), а Лацио отправится в гости к Сампдории.

Телеграф напоминает, что Интер является соперником Шахтера на групповой стадии Лиги чемпионов. Ранее Телеграф сообщал, что команда украинца Малиновского вновь победила и стала лидером Серии А.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Лацио, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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