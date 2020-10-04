Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной (видео)

Десна в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала донецкий Шахтер.

Встреча, проходившая на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове, завершилась со счетом 2:2.

Горняки ударно начали поединок и забили гол уже на 4-й минуте: Виктор Коваленко после отскока мощно пробил с метров 6-и - без шансов для Литовки. Хозяева не смутились и еще до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 17-й минуте Андрей Мостовой классным ударом в касание отличился с метров 13-и сравнял счет, а затем Андрей Тотовицкий на 26-й минуте удачно замкнул прострел партнера слева. Дончане сумели отыграться лишь под занавес поединка - на 79-й минуте Дентиньо установил окончательный счет.

Видеообзор матча Десна - Шахтер

Этот результат сохранил Шахтеру и Десне 3-е и 4-е место в турнирной таблице УПЛ соответственно. Оба коллектива набрали по 9 очков. В следующем туре донецкая команда примет ПФК Львов, а черниговцы отправятся в гости к Днепру-1. Базовая дата поединков - 17 октября.

Телеграф напоминает, что в параллельном матче тура Динамо не смогло обыграть Зарю. Видео голов и обзор этой встречи доступен у нас на сайте. В еще одном поединке игрового дня Олимпик благодаря ударному первому тайму переиграл Александрию.