Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)
Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)
Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
Блестящий командный гол - в обзоре победы Арсенала над Шеффилдом (видео)
Блестящий командный гол - в обзоре победы Арсенала над Шеффилдом (видео)

Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной (видео)

Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной (видео)
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Десна в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала донецкий Шахтер.

Встреча, проходившая на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове, завершилась со счетом 2:2.

Горняки ударно начали поединок и забили гол уже на 4-й минуте: Виктор Коваленко после отскока мощно пробил с метров 6-и - без шансов для Литовки. Хозяева не смутились и еще до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 17-й минуте Андрей Мостовой классным ударом в касание отличился с метров 13-и сравнял счет, а затем Андрей Тотовицкий на 26-й минуте удачно замкнул прострел партнера слева. Дончане сумели отыграться лишь под занавес поединка - на 79-й минуте Дентиньо установил окончательный счет. 

Видеообзор матча Десна - Шахтер

Этот результат сохранил Шахтеру и Десне 3-е и 4-е место в турнирной таблице УПЛ соответственно. Оба коллектива набрали по 9 очков. В следующем туре донецкая команда примет ПФК Львов, а черниговцы отправятся в гости к Днепру-1. Базовая дата поединков - 17 октября.

Телеграф напоминает, что в параллельном матче тура Динамо не смогло обыграть Зарю. Видео голов и обзор этой встречи доступен у нас на сайте. В еще одном поединке игрового дня Олимпик благодаря ударному первому тайму переиграл Александрию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Львовское футбольное дерби завершилось судейским скандалом (видео)
02 Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
03 Шикарный гол Стерлинга не помог Манчестер Сити переиграть Лидс (видео)
04 Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера
05 Вест Хэм Ярмоленко добыл вторую победу кряду в чемпионате Англии (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь