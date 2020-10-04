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Милан поздравил Ибрагимовича с днем рождения разгромной победой над Специей (видео)

Милан поздравил Ибрагимовича с днем рождения разгромной победой над Специей (видео)
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Милан пока идет без потери очков в чемпионате Италии.

Милан в рамках 3-го тура чемпионата Италии принимал дебютанта Серии А Специю. Встреча, проходившая на Сан-Сиро, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Все три гола Россонери забили во второй половине встречи. Открыл счет в игре на 57-й минуте поединка Рафаэль Леао, замкнувший навес со стандарта.

Удвоил преимущество миланской команды Тео Эрнандес на 76-й минуте. Перехватив мяч в центре поля Тео вбежал в чужую штрафную и мощным ударом поразил угол ворот гостей.

Установил окончательный счет Рафаэль Леао, который спустя 2 минуты после гола Эрнандеса, замкнул скидку партнера. 

Напомним, лидер Милана Залатан Ибрагимович сейчас находится на самоизоляции после позитивного теста на COVID-19. На днях швед праздновал 39-й день рождения и команда победой над Специей сделала "подарок" легендарному форварду.

Этот триумф позволил Милану (2-е место, 9 очков) догнать Аталанту (1-е место) в турнирной таблице Серии А. Специя с тремя баллами занимает 15-е место. В следующем туре болельщиков ожидает Дерби Милана (17.10.2020), а Специя примет Фиорентину (18.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что другая миланская команда в воскресенье, 4 октября, не сумела переиграть Лацио.

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Специя.

Автор:

Телеграф
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