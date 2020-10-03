Ибрагимович подарил себе шикарный Porshe на день рождения (фото)

В честь праздника швед порадовал себя новым автомобилем. Выбор форвард сделал в пользу Porsche 911 Targa 4S Heritage edition. Цена на такой суперкар начинается от $ 180,600. Максимальная скорость у автомобиля - 304 км/ч, а до сотни спорткар разгоняется за 3,8 с. По информации Porsche, всего было выпущено 992 таких автомобиля.
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Отметим, Ибра является большим автолюбителем. В прошлом году на свое 38-летие он подарил себе Ferrari Monza SP2, стоимость больше €1,5 млн
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В текущем сезоне Златан успел отыграть за Милан два матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Ранее Телеграф сообщал, что Ибрагимович сдал положительный тест на COVID-19 и без него Милан едва не опозорился в Лиге Европы. К слову, Россонери уже узнали имена соперников по групповому раунду еврокубка.