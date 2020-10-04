Колос победил Мариуполь из-за пенальти-фантома (видео)

Матчем Колос - Мариуполь завершился 5-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Игра, проходившая в Ковалевке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол был забит уже в компенсированное ко второму тайму время. В дополнительное время защитник приазовцев Даниил Сагуткин сбил игрока хозяев Олега Ильина перед штрафной, однако арбитр Виктор Копиевский принял решение назначить 11-метровый удар. В итоге "приговор" реализовал Павел Ориховский.

Видеообзор матча Колос - Мариуполь (1:0)

Эта победа позволила Колосу (10 очков) подняться на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Мариуполь, в свою очередь, в своем активе имеет семь очков и занимает 7-е место. В следующем туре Колос ожидает выезд к Заре, а приазовцы отправятся в гости к Минаю.

Итоговое положение команд после 5-го тура:

Ранее Телеграф сообщал об "осечках" Динамо и Шахтера в 5-м туре чемпионата Украины.