В клубе чемпионата Украины вспышка COVID-19: заражены 6 футболистов

Директор ФК Александрия Дмитрий Китаев в эфире телеканалов Футбол 1/2/3 в программе Футбол News сообщил о ситуации в команде.

По словам функционера, коллектив ждет результаты все тестов на COVID-19. Во время этого ожидания игроки и тренеры находятся на самоизоляции. Однако уже известно, что у шести футболистов выявлен коронавирус. В клубе сообщают, что все необходимые службы уже оповещены, а команда была распущена после матча с Олимпиком.

"Все на самоизоляции и проходят тесты. На данный момент подтвержден коронавирус у 6 игроков", - цитирует Китаев football.ua.

Отметим, после пяти туров чемпионата Украины Александрия с 6 очками в активе занимает 8-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. В своем последнем матче Александрия едва не сотворила чудо в матче с Олимпиком, практически отыгравшись с 0:3 в меньшинстве.

Телеграф напоминает, что коронавирус в сборной Украины "вернул" в сборную Александра Шовковского, который завершил карьеру 4 года назад.