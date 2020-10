Звезда Ливерпуля спас бездомного от хулиганов (фото)

После матча Ливерпуль - Арсенал, что проходил 28 сентября, Салах на своем Bentley заехал на автозаправочную станцию недалеко от "Энфилда".

Там футболист услышал, как группа хулиганов угрожала бездомному Дэвиду Крейгу, который вот уже шесть лет ночует возле домашнего стадиона Красных. Салах, выйдя из машины, сказал недоброжелателям, что они могут оказаться на месте бездомного. После чего хулиганы ушли, а Мохаммед пошел к банкомату и снял £100, которые отдал бездомному.

Mo Salah was seen at a petrol station near Anfield, where David Craig, who was been sleeping rough for six years, was being taunted by a group of thugs.

The Liverpool star then stepped in and told the abusers that they could one day end up homeless, before withdrawing £100. pic.twitter.com/0dNliy4Ll8

— Castle Of The Kop (@CastleoftheKopp) October 7, 2020