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Пора хвататься за голову: нелепый промах Депая - в обзоре матча Нидерланды - Мексика (видео)

Пора хвататься за голову: нелепый промах Депая - в обзоре матча Нидерланды - Мексика (видео)
Обновлено 01:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 7 октября, Нидерланды в рамках контрольного матча принимали команду Мексики.

Игра проходила на "Амстердам Арене" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Вашему вниманию видео гола и обзор встречи.

Единственный гол в поединке забил Рауль Хименес на 60-й минуте ударом с пенальти. А вот хозяева много ошибались в защите, вратарь часто отдавал мяч сопернику, создавая угрозу у своих ворот на ровном месте. Тем не мене атака у Нидерландов блистала и смотрелась очень мощно и лишь чудом Депай не сравнял счет на 88-й минуте. Форвард умудрился попасть в перекладину с пары метров, добивая мяч уже в фактически в пустые ворота.

Видеообзор матча Нидерланды - Мексика (0:1)

Отметим, Нидерланды являются соперником сборной Украины на Евро-2020. Именно с этой командой Желто-синие начнут свой путь на чемпионате Европы.

Ранее Телеграф сообщал о результатах самых интересных товарищеских игр 7 октября, в частности у нас на сайте доступны видеообзоры матчей Португалия - Испания, Германия - Турция и Франция - Украина.

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Все по теме:

Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Мексики.

Автор:

Телеграф
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