Смешной автогол - в обзоре матча Италия - Молдова (видео)

Не только сборная Украины опозорилась на старте международных матчей.

Сборная Италии уничтожила команду Молдовы в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, завершилась со счетом 6:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Итальянцы на правах фаворита забили гостям шесть безответных мячей. За Скуадра Адзурра забивали Бриан Кристанте, Франческо Капуто, Доменико Берарди, дублем отличился Стефан Эль-Шаарави и забавный автогол записал "в свой актив" Вячеслав Посмак.

Видеообзор матча Италия - Молдова (6:0)

Ранее Телеграф сообщал о поражении сборной Украины с разницей в 6 мячей от команды Франции. Кроме того, 7 октября, были сыграны Пиренейское дерби, а также матч Германия - Турция.