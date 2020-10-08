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Смешной автогол - в обзоре матча Италия - Молдова (видео)

Смешной автогол - в обзоре матча Италия - Молдова (видео)
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Не только сборная Украины опозорилась на старте международных матчей.

Сборная Италии уничтожила команду Молдовы в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, завершилась со счетом 6:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Итальянцы на правах фаворита забили гостям шесть безответных мячей. За Скуадра Адзурра забивали Бриан Кристанте, Франческо Капуто, Доменико Берарди, дублем отличился Стефан Эль-Шаарави и забавный автогол записал "в свой актив" Вячеслав Посмак.

Видеообзор матча Италия - Молдова (6:0)

Ранее Телеграф сообщал о поражении сборной Украины с разницей в 6 мячей от команды Франции. Кроме того, 7 октября, были сыграны Пиренейское дерби, а также матч Германия - Турция.

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Сборная Италии, Футбол, Сборная Молдовы.

Автор:

Телеграф
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