Отбор на Евро-2020: где и когда смотреть матчи 8 октября

8 октября стартуют стыковые матчи отбора на Евро-2020.

В четверг, 8 октября, начинается мини-турнир УЕФА, в котором разыграются последние путевки на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году (название Евро-2020 сохранено, -прим. ред.), в частности определится и последний соперник сборной Украины на групповой стадии финального турнира. Сегодня пройдут полуфинальные матчи квалификации, а финалы намечены на 12 ноября.

Кроме того, 8 октября состоятся несколько примечательных международных товарищеских футбольных матчей. С расписанием трансляций игр 8 октября можно ознакомиться ниже.

Расписание стыковых матчей отбора на Евро-2020 8 котября

19:00 Грузия - Беларусь - Футбол 2

21:45 Болгария - Венгрия

21:45 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

21:45 Исландия - Румыния - Футбол 2

21:45 Норвегия - Сербия

21:45 Северная Македония - Косово

21:45 Словакия - Ирландия - Футбол 3

21:45 Шотландия - Израиль

Расписание товарищеских матчей 8 октября

19:15 Россия - Швеция - Футбол 3

21:45 Бельгия - Кот-д'Ивуар

22:00 Англия - Уэльс - Футбол 1

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Украины с антирекордом уступила Франции, а Германия и Турция выдали феноменальный матч.