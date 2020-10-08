Скачать
Четверг, 08.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Беринчик - Симион: где и когда смотреть бой
Беринчик - Симион: где и когда смотреть бой
Роналду едва не сломал ворота: обзор матча Португалия - Испания (видео)
Роналду едва не сломал ворота: обзор матча Португалия - Испания (видео)
Форвард Динамо забил гол на международном уровне (видео)
Форвард Динамо забил гол на международном уровне (видео)
Футбольное чудо от Туфана - в обзоре голепада в матче Германия - Турция (видео)
Футбольное чудо от Туфана - в обзоре голепада в матче Германия - Турция (видео)

Отбор на Евро-2020: где и когда смотреть матчи 8 октября

Отбор на Евро-2020: где и когда смотреть матчи 8 октября
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
8 октября стартуют стыковые матчи отбора на Евро-2020.

В четверг, 8 октября, начинается мини-турнир УЕФА, в котором разыграются последние путевки на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году (название Евро-2020 сохранено, -прим. ред.), в частности определится и последний соперник сборной Украины на групповой стадии финального турнира. Сегодня пройдут полуфинальные матчи квалификации, а финалы намечены на 12 ноября.

Кроме того, 8 октября состоятся несколько примечательных международных товарищеских футбольных матчей. С расписанием трансляций игр 8 октября можно ознакомиться ниже.

Расписание стыковых матчей отбора на Евро-2020 8 котября

  • 19:00 Грузия - Беларусь - Футбол 2
  • 21:45 Болгария - Венгрия
  • 21:45 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
  • 21:45 Исландия - Румыния - Футбол 2
  • 21:45 Норвегия - Сербия
  • 21:45 Северная Македония - Косово
  • 21:45 Словакия - Ирландия - Футбол 3
  • 21:45 Шотландия - Израиль

Расписание товарищеских матчей 8 октября

  • 19:15 Россия - Швеция - Футбол 3
  • 21:45 Бельгия - Кот-д'Ивуар
  • 22:00 Англия - Уэльс - Футбол 1

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Украины с антирекордом уступила Франции, а Германия и Турция выдали феноменальный матч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Футбол, Отбор на Евро-2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду едва не сломал ворота: обзор матча Португалия - Испания (видео)
02 Футбольное чудо от Туфана - в обзоре голепада в матче Германия - Турция (видео)
03 Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)
04 Шевченко назвал причины рекордного поражения сборной Украины от Франции (видео)
05 Смешной автогол - в обзоре матча Италия - Молдова (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь