Отбор на Евро-2020: где и когда смотреть матчи 8 октября

В четверг, 8 октября, начинается мини-турнир УЕФА, в котором разыграются последние путевки на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году (название Евро-2020 сохранено, -прим. ред.), в частности определится и последний соперник сборной Украины на групповой стадии финального турнира. Сегодня пройдут полуфинальные матчи квалификации, а финалы намечены на 12 ноября.
Кроме того, 8 октября состоятся несколько примечательных международных товарищеских футбольных матчей. С расписанием трансляций игр 8 октября можно ознакомиться ниже.
Расписание стыковых матчей отбора на Евро-2020 8 котября
Расписание товарищеских матчей 8 октября
Ранее Телеграф сообщал, что сборная Украины с антирекордом уступила Франции, а Германия и Турция выдали феноменальный матч.