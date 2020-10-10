Неймар побил рекорд Месси (видео)

Неймар хоть и не забил Боливии, но стал ярчайшим в своей команде.

Сборная Бразилии ударно стартовала в отборе на чемпионат мира 2022 года, а одним из главных "двигателей" Селесао в матче с Боливией являлся 28-летний Неймар.

Бразилец помог своей команде в домашней игре разгромить соперников со счетом 5:0. Кроме того, Неймар совершил 18 успешных обводок в этой игре, что является рекордным показателем со времен ведения подобной статистики. Ранее это достижение принадлежало аргентинцу Лионелю Месси, который сделал 15 успешных обводом в матче с Колумбией в 2011 году..

Видео действий Неймара в игре с Боливией:

На нашем сайте также доступен полный видеообзор матча Бразилия - Боливия.

Ранее Телеграф сообщал, что Аргентина начала отбор на ЧМ в Катаре минимальной победой, а Месси сравнялся с Роналдо по количеству голов за южноамериканскую сборную в официальных матчах.