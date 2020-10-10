Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду
Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду
От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)
От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)
Лига наций: где и когда смотреть матчи 10 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 10 октября
До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)
До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)

Неймар побил рекорд Месси (видео)

Неймар побил рекорд Месси (видео)
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Неймар хоть и не забил Боливии, но стал ярчайшим в своей команде.

Сборная Бразилии ударно стартовала в отборе на чемпионат мира 2022 года, а одним из главных "двигателей" Селесао в матче с Боливией являлся 28-летний Неймар.

Бразилец помог своей команде в домашней игре разгромить соперников со счетом 5:0. Кроме того, Неймар совершил 18 успешных обводок в этой игре, что является рекордным показателем со времен ведения подобной статистики. Ранее это достижение принадлежало аргентинцу Лионелю Месси, который сделал 15 успешных обводом в матче с Колумбией в 2011 году..

Видео действий Неймара в игре с Боливией:

На нашем сайте также доступен полный видеообзор матча Бразилия - Боливия.

Ранее Телеграф сообщал, что Аргентина начала отбор на ЧМ в Катаре минимальной победой, а Месси сравнялся с Роналдо по количеству голов за южноамериканскую сборную в официальных матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сборная Бразилии, Лионель Месси, Неймар, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар побил рекорд Месси (видео)
02 Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией
03 Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)
04 Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
05 Шевченко огласил заявку на матч Украина - Германия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь