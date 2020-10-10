Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)
От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)
Полячка Свентек выиграла Ролан Гаррос-2020 (видео)
Полячка Свентек выиграла Ролан Гаррос-2020 (видео)
До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)
До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)

В Манчестер Сити раскрыли планы о подписании Месси

В Манчестер Сити раскрыли планы о подписании Месси
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лионель Месси все еще может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой.

Манчестер Сити все еще заинтересован в подписании шестикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. Об этом рассказал один из боссов манчестерского клуба Омар Беррада в интервью manchestereveningnews.

По словам функционера, Манчестер Сити имеет финансовые возможности для подписания аргентинца. По мнению Беррады, Лионель - это игрок, который воплощает все свое поколение и уже с января 2021 года Месси может подписать предварительный контракт с новой команды (срок соглашение с Барселоной заканчивается у него летом 2021 года, - прим. ред.).

"Я думаю, у Манчестер Сити есть деньги, есть возможности, чтобы сделать такую инвестицию (подписание Месси)", - отметил Беррада.

Ранее Телеграф сообщал, что Аргентина стартовала в отборе на ЧМ-2022 с победы, а Месси забил победный гол.

Телеграф напоминает, что этим летом в Барселоне разгорелся грандиозный скандал из-за возможного ухода Месси из команды. Руководство клуба не дало аргентинцу возможность бесплатно уйти из команды. В итоге Лионель смирился и принял решение остаться в стане Блаугранас до конца контракта. При этом назывался один из вариантов продолжения карьеры для шестикратного обладателя "Золотого мяча" - Манчестер Сити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар побил рекорд Месси (видео)
02 Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией
03 Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)
04 Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду
05 Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь