Бущан стал лучшим игроком сборной Украины в игре с Германией

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан, несмотря на голевую ошибку, в целом отыграл отличный матч против Германии.

Сборная Украины минимально уступила команде Германии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. По итогам этой игры специализированный портал WhoScored опубликовал свои оценки футболистам, принимавшим участие в этой встрече.

По мнению специалистов, лучшим в составе Желто-синих был голкипер Георгий Бущан, совершивший 10 сейвов, но и ставшим со-автором второго гола немцев в ворота Украины. Украинский вратарь получил оценку 7,2. В то же время лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Леон Горецка, забивший как раз тот победный гол после ошибки Бущана. Его оценка составила - 7,8.

Оценки игроков матча по версии WhoScored:

Напомним, уже 13 октября сборная Украины проведет свой 4-й матч на групповой стадии Лиги наций. Противостоять подопечным Андрея Шевченко будет команда Испании, которая в субботу обыграла Швейцарию.