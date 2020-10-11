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Бущан стал лучшим игроком сборной Украины в игре с Германией

Бущан стал лучшим игроком сборной Украины в игре с Германией
11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан, несмотря на голевую ошибку, в целом отыграл отличный матч против Германии.

Сборная Украины минимально уступила команде Германии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. По итогам этой игры специализированный портал WhoScored опубликовал свои оценки футболистам, принимавшим участие в этой встрече.

По мнению специалистов, лучшим в составе Желто-синих был голкипер Георгий Бущан, совершивший 10 сейвов, но и ставшим со-автором второго гола немцев в ворота Украины. Украинский вратарь получил оценку 7,2. В то же время лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Леон Горецка, забивший как раз тот победный гол после ошибки Бущана. Его оценка составила - 7,8.

Оценки игроков матча по версии WhoScored:

Напомним, уже 13 октября сборная Украины проведет свой 4-й матч на групповой стадии Лиги наций. Противостоять подопечным Андрея Шевченко будет команда Испании, которая в субботу обыграла Швейцарию.

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Сборная Германии, Футбол, Георгий Бущан, Лига Наций, Сборная Украині.

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