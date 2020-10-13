Когда один в поле воин: вратарь-магнит удивил сеть невероятными сейвами (видео)

Игра миллионов продолжает удивлять.

На любительском юношеском уровне в Нидерландах в деревне Дюргердам состоялся футбольный поединок, один из эпизодов которого набрал большую популярность в сети.

Вратарь сумел отразить не только 11-метровый удар, но и справился с двумя добиваниями соперников, раз за разом отражая угрозу ногами. В заключительной фазе атаки киперу на мощь пришла штанга.

Видео разместил на своей страничке в Instagram футбольный паблик 433, сопроводив его комментарием "FIFA в реальной жизни", намекая на невероятность данной ситуации на поле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Real life FIFA @sv_drc Публикация от 433 (@433) 11 Окт 2020 в 4:43 PDT

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