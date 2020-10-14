Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Лиге наций УЕФА пройдет большой игровой день. В центральных играх 4-го тура Лиги А состоятся сразу несколько примечательных матчей, в частности Италия примет соперника сборной Украины на Евро-2020 - Нидерланды, болельщики увидят повторение финала ЧМ-2018 Хорватия - Франция, а Португалия без Роналду попробует остановить Швецию.
В Лиге С состоится репетиция стыкового матча отбора на чемпионат Европы Северная Македония - Грузия. Именно одна из этих команд вскоре присоединится к компании к Нидерландам, Австрии и Украине в группе на Евро-2020. К слову, Австрия сегодня проведет гостевой матч против Румынии в Лиге B.
К сожалению, организаторы решили проводить почти все игры параллельно, а потому придется выбирать, что смотреть в прямом эфире.d
Расписание трансляций матчей Лиги наций за 14 октября:
Лига наций УЕФА - Лига A
Лига наций УЕФА - Лига B
Лига наций УЕФА - Лига C
Ранее Телеграф сообщал о результатах матчей Лиги наций за 13 октября.