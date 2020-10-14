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Среда, 14.10.2020
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Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 октября

Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 октября
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
14 октября в Лиге наций будет сыграно 20 поединков.

Сегодня, 14 октября, в Лиге наций УЕФА пройдет большой игровой день. В центральных играх 4-го тура Лиги А состоятся сразу несколько примечательных матчей, в частности Италия примет соперника сборной Украины на Евро-2020 - Нидерланды, болельщики увидят повторение финала ЧМ-2018 Хорватия - Франция, а Португалия без Роналду попробует остановить Швецию.

В Лиге С состоится репетиция стыкового матча отбора на чемпионат Европы Северная Македония - Грузия. Именно одна из этих команд вскоре присоединится к компании к Нидерландам, Австрии и Украине в группе на Евро-2020. К слову, Австрия сегодня проведет гостевой матч против Румынии в Лиге B.

К сожалению, организаторы решили проводить почти все игры параллельно, а потому  придется выбирать, что смотреть в прямом эфире.d

Расписание трансляций матчей Лиги наций за 14 октября:

Лига наций УЕФА - Лига A

  • 21:45 Англия - Дания - Футбол 1
  • 21:45 Исландия - Бельгия
  • 21:45 Италия - Нидерланды - Футбол 2 
  • 21:45 Польша - Босния и Герцеговина
  • 21:45 Португалия - Швеция
  • 21:45 Хорватия - Франция - Футбол 3

Лига наций УЕФА - Лига B

  • 19:00 Финляндия - Ирландия - Футбол 1
  • 21:45 Болгария - Уэльс
  • 21:45 Норвегия - Северная Ирландия
  • 21:45 Россия - Венгрия
  • 21:45 Румыния - Австрия
  • 21:45 Словакия - Израиль
  • 21:45 Турция - Сербия
  • 21:45 Шотландия - Чехия

Лига наций УЕФА - Лига C

  • 19:00 Литва - Албания - Футбол 2
  • 21:45 Беларусь - Казахстан
  • 21:45 Греция - Косово
  • 21:45 Молдова - Словения
  • 21:45 Северная Македония - Грузия
  • 21:45 Эстония - Армения

Ранее Телеграф сообщал о результатах матчей Лиги наций за 13 октября.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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