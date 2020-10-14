Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 октября

14 октября в Лиге наций будет сыграно 20 поединков.

Сегодня, 14 октября, в Лиге наций УЕФА пройдет большой игровой день. В центральных играх 4-го тура Лиги А состоятся сразу несколько примечательных матчей, в частности Италия примет соперника сборной Украины на Евро-2020 - Нидерланды, болельщики увидят повторение финала ЧМ-2018 Хорватия - Франция, а Португалия без Роналду попробует остановить Швецию.

В Лиге С состоится репетиция стыкового матча отбора на чемпионат Европы Северная Македония - Грузия. Именно одна из этих команд вскоре присоединится к компании к Нидерландам, Австрии и Украине в группе на Евро-2020. К слову, Австрия сегодня проведет гостевой матч против Румынии в Лиге B.

К сожалению, организаторы решили проводить почти все игры параллельно, а потому придется выбирать, что смотреть в прямом эфире.d

Расписание трансляций матчей Лиги наций за 14 октября:

Лига наций УЕФА - Лига A

21:45 Англия - Дания - Футбол 1

21:45 Исландия - Бельгия

21:45 Италия - Нидерланды - Футбол 2

21:45 Польша - Босния и Герцеговина

21:45 Португалия - Швеция

21:45 Хорватия - Франция - Футбол 3

Лига наций УЕФА - Лига B

19:00 Финляндия - Ирландия - Футбол 1

21:45 Болгария - Уэльс

21:45 Норвегия - Северная Ирландия

21:45 Россия - Венгрия

21:45 Румыния - Австрия

21:45 Словакия - Израиль

21:45 Турция - Сербия

21:45 Шотландия - Чехия

Лига наций УЕФА - Лига C

19:00 Литва - Албания - Футбол 2

21:45 Беларусь - Казахстан

21:45 Греция - Косово

21:45 Молдова - Словения

21:45 Северная Македония - Грузия

21:45 Эстония - Армения

Ранее Телеграф сообщал о результатах матчей Лиги наций за 13 октября.