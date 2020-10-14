Экс-игрок Шахтера забил Аргентине в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Аргентина пока идет ноздря в ноздрю с Бразилией.

Сборная Боливии в рамках матча 2-го тура группового раунда отбора на ЧМ-2022 принимала Аргентину. Встреча, проходившая на стадионе "Эрнандо Силес" в Ла-Пасе, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

На 24-й минуте поединка бывший нападающий Шахтера Марсело Морено (числился игроком дончан с 2008 по 2011 год, -прим. ред.) после подачи с левого фланга головой переправил мяч ворота Армани. Аргентинцы сумели не только сравнять счет, но и победить. На 45-й минуте Лаутаро Мартинес забил курьезный гол, просто подставив ногу под вынос защитника. А под занавес второго тайма на 79-й минуте боливийцы неудачно исполнили искусственный офсайд, что привело к голу Хоакина Корреа.

Эта победа вывела Месси и Ко на второе место в турнирной таблице:

Ранее Телеграф сообщал, что Бразилия не без проблем расправилась с Перу, а Неймар оформил хет-трик.

Телеграф напоминает, что Аргентина в первом туре минимально обыграла Эквадор благодаря рекордному голу Месси.