Португалия без Роналду уничтожила Швецию в Лиге наций (Видео)

Португалия в рамках матча 4-го тура Лига наций УЕФА переиграла команду Швеции.

Встреча, проходившая на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Бернарду Силва на 21-й минуте открыл счет в игре после неудачного розыгрыша мяча на своей половине поля от шведов. Под занавес первого тайма на 44-й минуте Диогу Жота замкнул заброс партнера и удвоил преимущество своей команды. А финальную точку в поединке поставил все тот же Диогу Жота, который убежал от двух защитников и с близкой дистанции переиграл Ольсена.

В другом матче группы 3 Лиги А Хорватия минимально уступила Франции. Таким образом, Португалия вместе с Францией лидируют в квартете:

Телеграф напоминает, что лидер сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом и по этой причине пропускал игру. Сейчас форвард находится на самоизоляции. КриРо также рискует пропустить первые 2 матча Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.