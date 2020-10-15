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Португалия без Роналду уничтожила Швецию в Лиге наций (Видео)

Португалия без Роналду уничтожила Швецию в Лиге наций (Видео)
00:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Португалия в рамках матча 4-го тура Лига наций УЕФА переиграла команду Швеции.

Встреча, проходившая на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Бернарду Силва на 21-й минуте открыл счет в игре после неудачного розыгрыша мяча на своей половине поля от шведов. Под занавес первого тайма на 44-й минуте Диогу Жота замкнул заброс партнера и удвоил преимущество своей команды. А финальную точку в поединке поставил все тот же Диогу Жота, который убежал от двух защитников и с близкой дистанции переиграл Ольсена.

В другом матче группы 3 Лиги А Хорватия минимально уступила Франции. Таким образом, Португалия вместе с Францией лидируют в квартете:

Телеграф напоминает, что лидер сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом и по этой причине пропускал игру. Сейчас форвард  находится на самоизоляции. КриРо также рискует пропустить первые 2 матча Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

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Сборная Португалии, Сборная Швеции, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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