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Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)
Обновлено 23:50 Пт, 16 Октябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт
ПСЖ на глазах зрителей, которых вернули на трибуны, переиграл Ним.

В пятницу, 16 октября, матчем Ним - ПСЖ после международной паузы возобновился чемпионат Франции по футболу. Встреча проходила на Stade des Costières и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

Уже на 12-й минуте поединка хозяев постигла большая неудача. Лоик Ландре исполнил прием из ММА в центре поля и вырубил Рафинью Алькантару ударом ногой в корпус. Рефери, увидев такую жестокость, без сомнений показал прямую красную карточку.

На 32-й минуте гости смогли реализовать большинство. Новичок парижан Рафинья блестящей передачей вывел Килиана Мбаппе на ударную позицию, форвард сблизился с кипером, элегантно убрал его на замахе и пробил в уже пустые ворота. Примечательно, что выход из обороны в атаку занял у ПСЖ всего 8 секунд.

На 78-й минуте Алессандро Флоренци, который дважды попадал в каркас ворот, сумел все-таки распечатать ворота Нима. Итальянский вингер просто подставил голову после скидки Сарабии и мячу уже не было куда деваться.

На 83-й минуте Килиан Мбаппе реализовал выход один на один и сделал счет разгромным.

На 88-й минуте Пабло Сарабия феноменальным ударом из пределов штрафной попал прямо между ног вратарю Нима и сделал счет неприличным.

Отметим в матче произошел и трогательный момент. Как только был дан свисток на перерыв автор гола подошел к детишкам, которые его звали и подарил им свою футболку.

Эта победа позволила парижанам (15 очков) возглавить турнирную таблицу Лиги 1. Ним с 8 баллами - 13-й. В следующем туре ПСЖ примет Дижон (24.10.2020), а Ним отправится в гости к Бордо (25.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Мбаппе отличился в матче Лиги наций с Хорватией.

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ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Ним.

Автор:

Телеграф
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