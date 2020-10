Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)

В пятницу, 16 октября, матчем Ним - ПСЖ после международной паузы возобновился чемпионат Франции по футболу. Встреча проходила на Stade des Costières и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

Уже на 12-й минуте поединка хозяев постигла большая неудача. Лоик Ландре исполнил прием из ММА в центре поля и вырубил Рафинью Алькантару ударом ногой в корпус. Рефери, увидев такую жестокость, без сомнений показал прямую красную карточку.

На 32-й минуте гости смогли реализовать большинство. Новичок парижан Рафинья блестящей передачей вывел Килиана Мбаппе на ударную позицию, форвард сблизился с кипером, элегантно убрал его на замахе и пробил в уже пустые ворота. Примечательно, что выход из обороны в атаку занял у ПСЖ всего 8 секунд.

На 78-й минуте Алессандро Флоренци, который дважды попадал в каркас ворот, сумел все-таки распечатать ворота Нима. Итальянский вингер просто подставил голову после скидки Сарабии и мячу уже не было куда деваться.

На 83-й минуте Килиан Мбаппе реализовал выход один на один и сделал счет разгромным.

На 88-й минуте Пабло Сарабия феноменальным ударом из пределов штрафной попал прямо между ног вратарю Нима и сделал счет неприличным.

Отметим в матче произошел и трогательный момент. Как только был дан свисток на перерыв автор гола подошел к детишкам, которые его звали и подарил им свою футболку.

Kylian Mbappe really is a decent fella...

He heard a group of kids shouting for him just as the half-time whistle blew, so he gave them his shirt pic.twitter.com/BzSYSK0zxv

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 16, 2020