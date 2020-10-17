Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца
Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца
Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)
Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)
Ломаченко популярнее Усика в два раза: кто из украинских спортсменов смог стать звездой Instagram
Ломаченко популярнее Усика в два раза: кто из украинских спортсменов смог стать звездой Instagram
Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)
Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)

Роналду заговорил на русском языке: сеть обсуждает видео

Роналду заговорил на русском языке: сеть обсуждает видео
11:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Криштиану Роналду внезапно заговорил по-русски.

Заболевший коронавирусом португальский футболист Ювентуса Криштиану Роналду, находясь на самоизоляции, вышел в эфир, чтобы пообщаться с фанатами. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", увидев вопросы от русскоязычных, сам начал говорить по-русски.

"На здоровье. Как дела? Хорошо", - порадовал болельщиков португалец (на видео смотреть с 1:37).

Также Роналду высказался и на счет ближайшего боя Хабиба Нурмагомедова на UFC 254, которому уже на следующей неделе предстоит провести защиту чемпионского титула в бою с Джастином Гейджи.

"Конечно Хабиб победит, он мой брат. Иншааллах", - считает Криро.

Телеграф напоминает, что уже 20 октября Ювентусу предстоит сыграть с Динамо в Лиге чемпионов. Судя по всему, Роналду пропустит этот матч. Также под угрозой его участие в игре с Барселоной 28 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду установил невероятный рекорд на клубном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Хабиб Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)
02 Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)
03 "Динамо": Артем Милевский - уволен
04 Ломаченко - Лопес: букмекеры верят в победу украинца
05 Ретро-фото: удивительные физические возможности людей (Фотогалерея)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь