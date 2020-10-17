Роналду заговорил на русском языке: сеть обсуждает видео

Криштиану Роналду внезапно заговорил по-русски.

Заболевший коронавирусом португальский футболист Ювентуса Криштиану Роналду, находясь на самоизоляции, вышел в эфир, чтобы пообщаться с фанатами. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", увидев вопросы от русскоязычных, сам начал говорить по-русски.

"На здоровье. Как дела? Хорошо", - порадовал болельщиков португалец (на видео смотреть с 1:37).

Также Роналду высказался и на счет ближайшего боя Хабиба Нурмагомедова на UFC 254, которому уже на следующей неделе предстоит провести защиту чемпионского титула в бою с Джастином Гейджи.

"Конечно Хабиб победит, он мой брат. Иншааллах", - считает Криро.

Роналду дал свой прогноз на бой Хабиб - Гэтжи Кажется, дагестанский боец не имеет права проиграть этот поединок pic.twitter.com/maddJrKZSy — Лига Ставок (@ligastavokru) October 17, 2020

Телеграф напоминает, что уже 20 октября Ювентусу предстоит сыграть с Динамо в Лиге чемпионов. Судя по всему, Роналду пропустит этот матч. Также под угрозой его участие в игре с Барселоной 28 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду установил невероятный рекорд на клубном уровне.