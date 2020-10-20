Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо и Ювентус матчем в Киеве откроют групповой сезон Лиги чемпионов 2020/21.

Сегодня, 20 октября, Динамо в рамках матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимает туринский Ювентус. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени.

В прямом эфире в Украине матч Динамо - Ювентус покажете телеканал "Футбол 1". Кроме того, трансляция в сети будет доступна на онлайн-сервисе oll.tv. "Телеграф Спорт" проведет текстовую live-трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов встречи.

Телеграф напоминает, что букмекеры вновь не на стороне вице-чемпионов Украины в еврокубках. Ювентус даже без Роналду является безоговорочным фаворитом встречи.

Ранее Телеграф публиковал расписание трансляций других матчей игрового дня ЛЧ 20 октября.