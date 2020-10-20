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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

ПСЖ - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Pablosarabia92
Уже в первый игровой день групповой стадии Лиги чемпионов зрителей ожидает суперматч ПСЖ - Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 20 октября, начинается групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/21. В центральном поединке игрового дня встретятся ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Игра состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч ПСЖ - Манчестер Юнайтед покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в сети игру можно будет посмотреть на сервисе oll.tv. "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - МЮ, в которой оперативно будут добавлены видео лучших моментов поединка.

Телеграф напоминает, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием трансляций других матчей игрового дня Лиги чемпионов 20 октября.

Ранее Телеграф приводил занимательную статистику, согласно которой украинцы попали в топ-5 по национальному представительству в Лиге чемпионов текущего сезона.

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Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, ФК ПСЖ, Футбол.

Автор:

Телеграф
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