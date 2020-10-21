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Лестер - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Лестер - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря
Заря начнет свой путь в еврокубках гостевой игрой с Лестер Сити.

В четверг, 22 октября, английский Лестер принимает украинскую Зарю в рамках матча первого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча пройдет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр", начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Футбол 2". В сети игру можно будет посмотреть на сервисе oll.tv. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, в которой будет доступно видео лучших моментов игры.

Отметим, параллельно матчу в Англии состоится еще одна игра группы G Брага (Португалия) - АЕК (Греция).

Накануне поединка букмекеры дали неутешительный прогноз для Зари на выезд в Лестер

Напомним, в своем последнем матче Заря потеряла очки в игре с Колосом, а Лестер проиграл сенсационной Астон Вилле (0:1)

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
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