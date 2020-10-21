Лестер - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 22 октября, в Лиге Европы 2020/21 стартует Заря. Игра первого тура групповой стадии против Лестер Сити пройдет на арене "Кинг Пауэр" и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Накануне букмекеры дали свой прогноз на игру. Закономерно представители АПЛ являются безоговорочным фаворитом противостояния, а украинская команда - безнадежным аутсайдером. Коэффициент на победу луганчан доходит до 10,5.
Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Лестер - Заря:
Напомним, кроме Лестера в квартете G выступают также греческий АЕК и португальская Брага, которые сыграют свой матч также в четверг.
Телеграф напоминает, что в своем последнем матче Заря потеряла очки на последних минутах в игре с Колосом. Лестер, в свою очередь, минимально уступил Астон Вилле (0:1).