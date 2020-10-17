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Селезнев забил свой первый гол после возвращения в Украину: обзор матча Заря - Колос (видео)

Селезнев забил свой первый гол после возвращения в Украину: обзор матча Заря - Колос (видео)
22:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fckoloskovalivka
Заря упустила победу в самой концовке матча с Колосом.

Заря в рамках 6-го тура УПЛ 2020/21 принимала Колос. Встреча проходила в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 1:1.

Заря владела преимуществом и создала немало моментов для взятия ворот гостей. Под занавес первого тайма на 44-й минуте Владислав Кочергин блестящим ударом в касание из пределов штрафной поразил ближний угол ворот Кучерука. Луганчане не сбавляли давление, но свои моменты больше не реализовывали. А на 92-й минуте после дальнего удара игрока Колоса мяч угодил в руку полузащитнику Зари Юрченко и арбитр Анатолий Абдула  назначил 11-метровый удар, попутно наградив Владлена второй желтой карточкой и удалением. Нападающий Колоса Евгений Селезнев, который недавно вернулся в чемпионат Украины, хладнокровно реализовал 11-метровый удар и установил окончательный счет в матче.

35-летний Селезнев неоднократно заявлял, что вернувшись в УПЛ, он попытается штурмовать "вечный" рекорд Максима Шацких, который за карьеру наколотил в ворота соперников в чемпионате Украины 124 гола. У Селезнева пока 112 голов в высшем футбольном дивизионе страны. У Сергея Реброва 123 гола.

Таким образом, Колос (11 очков) поднялся на 4-е место в турнирной таблице украинского первенства, а Заря (6 очков) осталась на девятой позиции. В следующем туре луганчане примут Рух (25.10.2020), а Колос в Ковалевке сыграет с Минаем (25.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал о результатах других матчей игрового дня УПЛ. 17 октября Шахтер уничтожил Львов, Динамо скромно победило Рух, а Мариуполь со скандалом переиграл Минай.

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Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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