Селезнев забил свой первый гол после возвращения в Украину: обзор матча Заря - Колос (видео)

Заря упустила победу в самой концовке матча с Колосом.

Заря в рамках 6-го тура УПЛ 2020/21 принимала Колос. Встреча проходила в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 1:1.

Заря владела преимуществом и создала немало моментов для взятия ворот гостей. Под занавес первого тайма на 44-й минуте Владислав Кочергин блестящим ударом в касание из пределов штрафной поразил ближний угол ворот Кучерука. Луганчане не сбавляли давление, но свои моменты больше не реализовывали. А на 92-й минуте после дальнего удара игрока Колоса мяч угодил в руку полузащитнику Зари Юрченко и арбитр Анатолий Абдула назначил 11-метровый удар, попутно наградив Владлена второй желтой карточкой и удалением. Нападающий Колоса Евгений Селезнев, который недавно вернулся в чемпионат Украины, хладнокровно реализовал 11-метровый удар и установил окончательный счет в матче.

35-летний Селезнев неоднократно заявлял, что вернувшись в УПЛ, он попытается штурмовать "вечный" рекорд Максима Шацких, который за карьеру наколотил в ворота соперников в чемпионате Украины 124 гола. У Селезнева пока 112 голов в высшем футбольном дивизионе страны. У Сергея Реброва 123 гола.

Таким образом, Колос (11 очков) поднялся на 4-е место в турнирной таблице украинского первенства, а Заря (6 очков) осталась на девятой позиции. В следующем туре луганчане примут Рух (25.10.2020), а Колос в Ковалевке сыграет с Минаем (25.10.2020).

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