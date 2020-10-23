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Лига Европы: результаты матчей 22 октября

Лига Европы: результаты матчей 22 октября
00:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм acmilan
22 октября в Лиге Европы состоялись все матчи первого тура.

В четверг, 22 октября, стартовал групповой этап Лиги Европы 2020/21, в частности на этой стадии турнира борьбу в еврокубках начала и луганская Заря, которая играла в гостях с представителем АПЛ Лестер Сити. Кроме того, свои матчи сыграли Тоттенхэм, Байер и лондонский Арсенал. 

Центральная игра тура проходила в Шотландии, где местный Селтик уступил Милану (1:3). Больше всего голов было забито в матчах Байер - Ницца (6:2) и Вильярреал - Сивасспор (5:3).

Результаты матчей Лиги Европы 2020/21 за 22 октября:

Группа А 

ЦСКА София 0 - 2 ЧФР Клуж

Янг Бойз 1 - 2 Рома

Группа B

Рапид 1 - 2 Арсенал

Дандолк 1 - 2 Мольде

Группа С

Байер 6 - 2 Ницца

Хапоэль Беэр-Шева 3 - 1 Славия Прага

Группа D

Лех 2 - 4 Бенфика

Стандард 0 - 2 Рейнджерс

Группа Е

ПСВ 1 - 2 Гранада

ПАОК 1 - 1 Омония

Группа F

Наполи 0 - 1 АЗ Алкмар

Риека 0 - 1 Реал Сосьедад

Группа G

Лестер 3 - 0 Заря

Брага 3 - 0 АЕК

Группа H

Селтик 1 - 3 Милан

Спарта Прага 1 - 4 Лилль

Группа I

Вильярреал 5 - 3 Сивасспор

Маккаби Тель-Авив 1 - 0 Карабах

Группа J

Тоттенхэм 3 - 0 ЛАСК

Лудогорец 1 - 2 Антверпен

Группа K

Вольфсбергер 1 - 1 ЦСКА

Динамо Загреб 0 - 0 Фейеноорд

Группа L

Хоффенхайм 2 - 0 Црвена Звезда

Слован Либерец 1 - 0 Гент

Ранее Телеграф сообщал, что Минздрав разрешил Шахтеру провести игру с Интером со зрителями на трибунах.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
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