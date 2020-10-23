Лига Европы: результаты матчей 22 октября

В четверг, 22 октября, стартовал групповой этап Лиги Европы 2020/21, в частности на этой стадии турнира борьбу в еврокубках начала и луганская Заря, которая играла в гостях с представителем АПЛ Лестер Сити. Кроме того, свои матчи сыграли Тоттенхэм, Байер и лондонский Арсенал.
Центральная игра тура проходила в Шотландии, где местный Селтик уступил Милану (1:3). Больше всего голов было забито в матчах Байер - Ницца (6:2) и Вильярреал - Сивасспор (5:3).
Результаты матчей Лиги Европы 2020/21 за 22 октября:
Группа А
ЦСКА София 0 - 2 ЧФР Клуж
Янг Бойз 1 - 2 Рома
Группа B
Рапид 1 - 2 Арсенал
Дандолк 1 - 2 Мольде
Группа С
Байер 6 - 2 Ницца
Хапоэль Беэр-Шева 3 - 1 Славия Прага
Группа D
Лех 2 - 4 Бенфика
Стандард 0 - 2 Рейнджерс
Группа Е
ПСВ 1 - 2 Гранада
ПАОК 1 - 1 Омония
Группа F
Наполи 0 - 1 АЗ Алкмар
Риека 0 - 1 Реал Сосьедад
Группа G
Лестер 3 - 0 Заря
Брага 3 - 0 АЕК
Группа H
Селтик 1 - 3 Милан
Спарта Прага 1 - 4 Лилль
Группа I
Вильярреал 5 - 3 Сивасспор
Маккаби Тель-Авив 1 - 0 Карабах
Группа J
Тоттенхэм 3 - 0 ЛАСК
Лудогорец 1 - 2 Антверпен
Группа K
Вольфсбергер 1 - 1 ЦСКА
Динамо Загреб 0 - 0 Фейеноорд
Группа L
Хоффенхайм 2 - 0 Црвена Звезда
Слован Либерец 1 - 0 Гент
Ранее Телеграф сообщал, что Минздрав разрешил Шахтеру провести игру с Интером со зрителями на трибунах.