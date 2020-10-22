Матч "Шахтер" - "Интер" пройдет со зрителями: кого пустят на стадион "Олимпийский" в Киеве

Шахтер и Интер проведут матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов в Киеве в присутствии зрителей.

Донецкий Шахтер посредством своего официального сайта сообщил, что на киевский матч Лиги чемпионов Шахтер - Интер пустят болельщиков.

По информации Горняков, на трибуны НСК "Олимпийский" пустят лишь 15% от общей вместимости стадиона (около 10500 болельщиков). Минздрав в своем письме Шахтеру подчеркнул, что принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер.

Матч Шахтер - Интер состоится во вторник, 27 октября. Начало встречи запланировано на 19:55 (местное время). Информация о билетах пока не появлялась.

Отметим, на матче Лиги чемпионов Динамо - Ювентус, что состоялся 20 октября, болельщики активно пренебрегали всеми противоэпидемическими мерами и это на фоне новых антирекордов COVID-19 в Украине.

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер соорудил главную сенсацию первого тура Лиги чемпионов 2020/21, обыграв в гостях мадридский Реал. С результатами остальных матчей игрового дня ЛЧ за 21 октября можно ознакомиться у нас на сайте.