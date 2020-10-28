В Барселоне произошла громкая отставка

Хосеп Мария Бартомеу ушел с поста президента футбольного клуба Барселона. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды в twitter.

Бартомеу сообщил, что покидает пост президента, а позднее это подтвердили и в клубе. Хосеп при этом отметил, что это не входило в его планы. 57-летний футбольный менеджер занимал свою должность с начала 2014 года, сменив на этом посту Сандро Роселля. За этот период он неоднократно подвергался критике, а "точкой кипения" для болельщиков Барсы стала эпопея с уходом Месси летом 2020 года. Лионель в своем интервью даже лично обвинил Бартомеу во лжи. Затем под шквалом критики совет директоров Блаугранас выдвинул Бартомеу вотум недоверия.

Телеграф напоминает, что Барселона плохо начала сезона в Примере и занимает лишь 12-е место в турнирной таблице испанского первенства.

В прошлом туре Ла Лиги Барселона была бита Реалом в Эль-Класико.