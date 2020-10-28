В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)

Для Реала эта Лига чемпионов складывается не лучшим образом. Сначала Сливочные дома уступили Шахтеру, а 27 октября еле-еле спасли игру с Менхенгладбахом.

Корнем проблемы является не только физическое состояние игроков, но и атмосфера в коллективе. В перерыве матча с Боруссией М при счете 1:0 в пользу хозяев в подтрибунном помещении случился показательный эпизод. Французский нападающий Карим Бензема в разговоре с соотечественником Ферланом Менди, обсуждая действия в игре, предложил фулбеку не делать передачи на бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

"Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас", - говорил Бензема одноклубнику. Примечательно, что Винисиус находился в паре метров от Карима.

A la mi-temps du match du Real, Benzema demande à Ferland Mendy de ne plus faire de passes à un de leurs coéquipiers (qui pourrait être Vinicius). La séquence vidéo est ici — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

Телеграф напоминает, что Реал выступает в Лиге чемпионов в квартете B, где лидером на данный момент является донецкий Шахтер.