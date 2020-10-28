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В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)

В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер DBlanco118

Для Реала эта Лига чемпионов складывается не лучшим образом. Сначала Сливочные дома уступили Шахтеру, а 27 октября еле-еле спасли игру с Менхенгладбахом.

Корнем проблемы является не только физическое состояние игроков, но и атмосфера в коллективе. В перерыве матча с Боруссией М при счете 1:0 в пользу хозяев в подтрибунном помещении случился показательный эпизод. Французский нападающий Карим Бензема в разговоре с соотечественником Ферланом Менди, обсуждая действия в игре, предложил фулбеку не делать передачи на бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

"Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас", - говорил Бензема одноклубнику. Примечательно, что Винисиус находился в паре метров от Карима.

Телеграф напоминает, что Реал выступает в Лиге чемпионов в квартете B, где лидером на данный момент является донецкий Шахтер.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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