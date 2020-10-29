Лига Европы: где и когда смотреть матчи 29 октября

В четверг, 29 октября, состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги Европы сезона 2020/21, в частности луганская Заря примет португальскую Брагу. Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 19:55 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В центральной игре тура в "группе смерти" Реал Сосьедад примет Наполи.

Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 29 октября:

19:55 АЕК - Лестер - Футбол 3

19:55 Антверпен - Тоттенхэм

19:55 Гент - Хоффенхайм

19:55 Заря - Брага - Футбол 1

- Брага - Футбол 1 19:55 Карабах - Вильярреал

19:55 ЛАСК - Лудогорец

19:55 Лилль - Селтик

19:55 Милан - Спарта Прага - Футбол 2

19:55 Сивасспор - Маккаби Тель-Авив

19:55 Фейеноорд - Вольфсбергер

19:55 Црвена Звезда - Слован Либерец

19:55 ЦСКА - Динамо Загреб

22:00 АЗ Алкмар - Риека

22:00 Арсенал - Дандолк - Футбол 3

22:00 Бенфика - Стандард

22:00 Гранада - ПАОК

22:00 Мольде - Рапид

22:00 Ницца - Хапоэль Беэр-Шева

22:00 Омония - ПСВ

22:00 Реал Сосьедад - Наполи - Футбол 1

22:00 Рейнджерс - Лех

22:00 Рома - ЦСКА София

22:00 Славия Прага - Байер

22:00 ЧФР Клуж - Янг Бойз

Кроме того, самые интересные поединки игрового дня будут доступны в режиме-live на онлайн-сервисах oll.tv и megogo.

Ранее Телеграф сообщал, что в Лиге чемпионов были сыграны заключительные матчи 2-го тура.