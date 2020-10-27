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Заря - Брага: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Заря - Брага: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

В четверг, 29 октября, Заря в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы принимает португальскую Брагу. Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 19:55 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Заря -:- Брага

(начало в 19:55)

Заря подходит к первой домашней еврокубковой игре в качестве аутсайдера групп G, ведь в первом туре подопечные Виктора Скрипника разгромно уступили Лест Сити. Брага, в свою очередь, дома одолела греческий АЕК со счетом 3:0. В чемпионате дела у луганчан также обстоят не лучшим образом - 8-е место и 9 набранных очков за 7 туров тому подтверждение, однако луганская команда не проиграла ни Динамо, ни Шахтеру. Португальцы также нервно начали внутреннее первенство, но три победы подряд подняли Брагу на 4-е место в Примейре.

Примечательно, что команды пересекались в еврокубках. В сезоне 17/18 в квалификации Лиги Европы две результативные ничьи 1:1 и 2:2 сделали украинскую команду победителем противостояния. Несмотря на это и домашний характер встречи, букмекеры все равно считают Брагу безоговорочным фаворитом

Телеграф напоминает, что матч Заря - Брага покажут в прямом эфире по ТВ в Украине.

Ранее Телераф сообщал, что Заря в матче с двумя удалениями разгромила Рух.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Брага.

Автор:

Телеграф
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