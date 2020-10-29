Лига Европы: результаты матчей 29 октября

В четверг, 29 октября, в Лиге Европы 2020/21 были сыграны матчи второго тура группового этапа, в частности луганская Заря принимала португальскую Брагу. Луганчане провели выдающийся поединок, однако все-таки уступили, пропустив сразу два гола в дебюте встречи.
В центральной игре тура встретились Реал Сосьедад и Наполи, а главной сенсацией игрового дня стало неожиданное поражение Тоттенхэма в гостях от Антверпена. С результатами матчей Лиги Европы за 29 октября можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги Европы 29 октября:
Группа А
ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1
Рома - ЦСКА София 0:0
Группа B
Арсенал - Дандолк 3:0
Мольде - Рапид 1:0
Группа С
Славия Прага - Байер 1:0
Ницца - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Группа D
Бенфика - Стандард 3:0
Рейнджерс - Лех 1:0
Группа Е
Гранада - ПАОК 0:0
Омония - ПСВ 1:2
Группа F
АЗ Алкмар - Риека 4:1
Реал Сосьедад - Наполи 0:1
Группа G
АЕК - Лестер 1:2
Заря - Брага 1:2
Группа H
Лилль - Селтик 2:2
Милан - Спарта Прага 3:0
Группа I
Сивасспор - Маккаби Тель-Авив 1:2
Карабах - Вильярреал 1:3
Группа J
Антверпен - Тоттенхэм 1:0
ЛАСК - Лудогорец 4:3
Группа К
ЦСКА - Динамо Загреб 0:0
Фейеноорд - Вольфсбергер 1:4
Группа L
Црвена Звезда - Слован Либерец 5:1
Гент - Хоффенхайм 1:4
С результатами всех матчей 1-го тура группового раунда ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.