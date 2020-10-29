Лига Европы: результаты матчей 29 октября

В четверг, 29 октября, в Лиге Европы 2020/21 были сыграны матчи второго тура группового этапа, в частности луганская Заря принимала португальскую Брагу. Луганчане провели выдающийся поединок, однако все-таки уступили, пропустив сразу два гола в дебюте встречи.

В центральной игре тура встретились Реал Сосьедад и Наполи, а главной сенсацией игрового дня стало неожиданное поражение Тоттенхэма в гостях от Антверпена. С результатами матчей Лиги Европы за 29 октября можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги Европы 29 октября:

Группа А

ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1

Рома - ЦСКА София 0:0

Группа B

Арсенал - Дандолк 3:0

Мольде - Рапид 1:0

Группа С

Славия Прага - Байер 1:0

Ницца - Хапоэль Беэр-Шева 1:0

Группа D

Бенфика - Стандард 3:0

Рейнджерс - Лех 1:0

Группа Е

Гранада - ПАОК 0:0

Омония - ПСВ 1:2

Группа F

АЗ Алкмар - Риека 4:1

Реал Сосьедад - Наполи 0:1

Группа G

АЕК - Лестер 1:2

Заря - Брага 1:2

Группа H

Лилль - Селтик 2:2

Милан - Спарта Прага 3:0

Группа I

Сивасспор - Маккаби Тель-Авив 1:2

Карабах - Вильярреал 1:3

Группа J

Антверпен - Тоттенхэм 1:0

ЛАСК - Лудогорец 4:3

Группа К

ЦСКА - Динамо Загреб 0:0

Фейеноорд - Вольфсбергер 1:4

Группа L

Црвена Звезда - Слован Либерец 5:1

Гент - Хоффенхайм 1:4

С результатами всех матчей 1-го тура группового раунда ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.