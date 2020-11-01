На матч Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М не пустят болельщиков

Матч Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М пройдет без зрителей, хотя изначально планировался с болельщиками. Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

По информации Горняков, Министерство здравоохранения Украины с учетом ухудшения эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса в Украине приняло решение запретить болельщикам посетить праздник футбола в Киеве.

Отметим, 26 октября Минздрав прислал в офис Шахтера письмо, согласно которому фанатам разрешалось присутствовать на игре и донецкий клуб начал реализовывать билеты. Ситуация поменялась и продажа билетов прекратилась. Шахтер уже начал процедуру возврата средств за реализованные билеты. Сообщается, что деньги вернутся автоматически на банковскую карточку покупателя спустя 3-14 дней (в зависимости от банка).

Телеграф напоминает, что матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М состоится 3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по киевскому времени. Шахтер подходит к игре в качестве лидера квартета.

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер добыл разгромную победу в чемпионате Украины.