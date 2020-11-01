Скачать
Воскресенье, 01.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Конец эпохи: Холл прибил к канвасу Силву и завершил карьеру "Паука" в UFC (видео)
Конец эпохи: Холл прибил к канвасу Силву и завершил карьеру "Паука" в UFC (видео)
Украинский супертяж Выхрист заставил соперника сдаться на стуле (видео)
Украинский супертяж Выхрист заставил соперника сдаться на стуле (видео)
Усик - Чисора: видео боя
Усик - Чисора: видео боя
Иноуэ феноменальным встречным ударом нокаутировал Молони (видео)
Иноуэ феноменальным встречным ударом нокаутировал Молони (видео)

На матч Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М не пустят болельщиков

На матч Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М не пустят болельщиков
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Матч Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М пройдет без зрителей, хотя изначально планировался с болельщиками. Об этом сообщает официальный сайт Шахтера. 

По информации Горняков, Министерство здравоохранения Украины с учетом ухудшения эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса в Украине приняло решение запретить болельщикам посетить праздник футбола в Киеве.

Отметим, 26 октября Минздрав прислал в офис Шахтера письмо, согласно которому фанатам разрешалось присутствовать на игре и донецкий клуб начал реализовывать билеты. Ситуация поменялась и продажа билетов прекратилась. Шахтер уже начал процедуру возврата средств за реализованные билеты. Сообщается, что деньги вернутся автоматически на банковскую карточку покупателя спустя 3-14 дней (в зависимости от банка).

Телеграф напоминает, что матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М состоится 3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по киевскому времени. Шахтер подходит к игре в качестве лидера квартета.

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер добыл разгромную победу в чемпионате Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Чисора: видео боя
02 Усик после победы над Чисорой вызвал на бой Джошуа (видео)
03 Чисора назвал Усика "идеальным"
04 Усик - Чисора: лучшие моменты боя
05 Чисора после поражения накормил Усика бургером (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь